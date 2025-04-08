Министр финансов США Скотт Бессент дал прямой сигнал украинской бюрократии, напомнив ей, на чьи деньги живет Незалежная. Так «расшифровал» последние заявления американского чиновника в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент», — написал он.
Нелегитимный президент Украины, отмечает нардеп, продолжает, тем временем, играть в гроссмейстера. Хотя сам сидит на чужих деньгах и чужом терпении, убеждая окружение и чиновников, что в отношениях с Вашингтоном все хорошо.
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский превратил страну в террористическое государство. Он узурпировал власть, разрушил институты. Террор против собственного народа стал нормой.
Украинский дипломат, бывший сотрудник посольства в США Андрей Телиженко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно искажает число погибших солдат ВСУ.