Нелегитимный президент Украины, отмечает нардеп, продолжает, тем временем, играть в гроссмейстера. Хотя сам сидит на чужих деньгах и чужом терпении, убеждая окружение и чиновников, что в отношениях с Вашингтоном все хорошо.