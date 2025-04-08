Авиационный эксперт Попов объяснил частые полёты вертолётов над Пермью

Эксперт, заслуженный лётчик, кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета общественной организации офицеров Владимир Попов объяснил частые полёты вертолётов над Пермью, сообщает 59.RU.
В марте пермяки видели несколько вертолётов над Парковым и Героев Хасана. Жителей встревожили эти полёты. В Минтербезе Пермского края порталу сообщили, что поводов для переживаний нет, однако не объяснили, с какой целью вертолёты находились над городом.
Своим мнением по поводу полётов поделился авиационный эксперт Владимир Попов, который назвал 59.RU сразу несколько поводов для вылета вертолётов. Первое, что предположил лётчик, — совершения полётов для замеров в воздушном пространстве.
«С началом весны могут мониторить выбросы в окружающую среду, например каких-то парниковых газов или дымов, промышленных отходов, о которых люди обычно не знают и которые не чувствуют, но их замер в воздушном пространстве над определёнными территориями даёт представление об их опасности или безопасности», — заявил эксперт.
Ещё одной причиной полётов вертолётов над Пермью могла стать необходимость сделать аэрофотосъёмку и картографирование. Он уточнил, что особенно это актуально в районах, где есть промышленные предприятия.
«В этом случае на вертолётах могли проводить мониторинг для обеспечения безопасности в случае прилёта несанкционированных летательных аппаратов. Военные вертолёты или МЧС совершают такие пролёты с целью обезопасить потом узлы связи, вокзалы, газораспределительные станции, электроэнергетические подстанции, тепловые электроэнергетические станции и так далее», — пояснил Владимир Попов 59.RU.
Эксперт уточнил, что вертолёты, на корпусах которых изображены кресты, могли облетать районы для наработки опыта эксплуатации авиасудна и для сбора информации на случай, если потребуется экстренная эвакуация.