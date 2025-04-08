Авиационный эксперт Попов объяснил частые полёты вертолётов над Пермью

«С началом весны могут мониторить выбросы в окружающую среду, например каких-то парниковых газов или дымов, промышленных отходов, о которых люди обычно не знают и которые не чувствуют, но их замер в воздушном пространстве над определёнными территориями даёт представление об их опасности или безопасности», — заявил эксперт.