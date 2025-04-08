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В Омской области высадят огромную надпись для чтения с самолета

Причем принять участие в посадке смогут все желающие.
Источник: SuperOmsk.ru

В Омской области появится новая надпись из деревьев, которую можно будет прочитать только с высоты птичьего полеты — геоглиф будет приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в понедельник, 7 апреля 2025 года, в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области, геоглиф «ПОБЕДЕ — 80» планируется заложить в Омском районе, на территории Усть-Заостровского участкового лесничества. Принять участие приглашают всех желающих. Подробнее о месте и времени мероприятия станет известно на следующей неделе. Предварительно, это произойдет в субботу, 19 апреля.

Уточняется, что новый геоглиф в регионе будет высажен впервые за 5 лет.

На сегодняшний день в Омской области есть и другие геоглифы. Например, в Тюкалинском районе хвойная роща образует слово «Ленин» — деревьям уже более 45 лет. В Муромцевском районе можно наблюдать надпись «Ленин с нами». А в Любинском районе на территории 6,5 га высажена роща «70 лет Победы».