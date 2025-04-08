В Омской области высадят огромную надпись для чтения с самолета

На сегодняшний день в Омской области есть и другие геоглифы. Например, в Тюкалинском районе хвойная роща образует слово «Ленин» — деревьям уже более 45 лет. В Муромцевском районе можно наблюдать надпись «Ленин с нами». А в Любинском районе на территории 6,5 га высажена роща «70 лет Победы».