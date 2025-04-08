Жители Башкирии смогут обменять монеты на банкноты

Как пояснила заместитель управляющего Нацбанка Башкирии Лилия Якупова, такие акции помогают решить проблему дефицита разменных монет, с которой сталкиваются магазины, транспортные предприятия и другие организации. В прошлом году в рамках «Монетной недели» жители республики сдали более 840 тысяч монет общим весом 4,3 тонны на сумму свыше 3,7 миллиона рублей, среди которых преобладали монеты достоинством 1 и 10 рублей.