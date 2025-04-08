Жители Башкирии смогут обменять монеты на банкноты

С 7 по 19 апреля в Башкирии проходит специальная акция по обмену монет на банкноты. Как сообщили в Национальном банке региона, подобные мероприятия проводятся регулярно для возврата накопленной мелочи в денежный оборот.
Для совершения обмена в банковских учреждениях потребуется предъявить паспорт. Торговые точки принимают только монеты, выпущенные после 1997 года, тогда как некоторые банки дополнительно предлагают возможность зачисления монет на лицевой счет.
Как пояснила заместитель управляющего Нацбанка Башкирии Лилия Якупова, такие акции помогают решить проблему дефицита разменных монет, с которой сталкиваются магазины, транспортные предприятия и другие организации. В прошлом году в рамках «Монетной недели» жители республики сдали более 840 тысяч монет общим весом 4,3 тонны на сумму свыше 3,7 миллиона рублей, среди которых преобладали монеты достоинством 1 и 10 рублей.