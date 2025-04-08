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Отопительный сезон в Омске на этой неделе не закончится

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Омской области.

Источник: Аргументы и факты

Отопительный сезон в Омске пока будет продолжаться. Ближайшую неделю батареи в домах и квартирах омичей останутся тёплыми, несмотря на высокую температуру воздуха на улице.

Теплоснабжение будет осуществляться в штатном режиме. Отключают отопление с установлением среднесуточной температуры воздуха +8 градусов.

По данным синоптиков, на этой неделе днём воздух будет прогреваться до +20 +25 градусов, ночью прогнозируют +4 +6.

Резко похолодает в ночь на 16 апреля. Столбики термометров будут показывать 0… −2, днём — не выше +2. 17 апреля похолодает, прогнозируют до −3 градусов. Не исключают снег.

Ранее глава Минэнерго Владимир Шматко также говорил о том, что отопительный сезон в Омской области не будут завершать досрочно, поскольку погода ещё неустойчивая.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Омске завершился 13 мая. Самая ранняя дата отключения тепла в домах омичей — 21 апреля 2016 года. До конца мая отопительный сезон из-за холодной погоды длился в 2018 году.