Омский мастер создал копию кубка Гагарина размером с миллиметровую деталь

Анатолий Коненко — талантливый микроминиатюрист, который создает миниатюрные произведения искусства, поражающие деталями и масштабом. В его коллекции также можно найти мини-альбомы с биографиями хоккеистов, а также альбомы с их автографами. Работы мастера давно стали известны за пределами Омска, и каждый новый проект вызывает восхищение у зрителей.