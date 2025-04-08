Омский мастер создал копию кубка Гагарина размером с миллиметровую деталь

Известный омский мастер микроминиатюры Анатолий Коненко представил свою новую работу — копию Кубка Гагарина, выполненную в невероятно маленьком масштабе. Кубок высотой всего один сантиметр включает в себя не только названия команд, но и портрет Юрия Гагарина. Композиция размещена на пластине из уральского змеевика, что добавляет ей уникальности, сообщает «12 канал».
Анатолий Коненко — талантливый микроминиатюрист, который создает миниатюрные произведения искусства, поражающие деталями и масштабом. В его коллекции также можно найти мини-альбомы с биографиями хоккеистов, а также альбомы с их автографами. Работы мастера давно стали известны за пределами Омска, и каждый новый проект вызывает восхищение у зрителей.