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На развитие импортозамещающих проектов три группы уфимских ученых получили 28,5 млн рублей

Ученым из Уфы дали 28 млн рублей на развитие импортозамещающих проектов.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский университет науки и технологий получил серьезную поддержку от Российского научного фонда — сразу три исследовательских проекта вуза удостоились грантов на общую сумму в 28,5 миллионов рублей.

Среди победителей конкурса — разработки в области материаловедения под руководством ведущих ученых вуза. Профессор Руслан Валиев с командой продолжат исследования по созданию металлических наноматериалов нового поколения с уникальными свойствами сверхпрочности и сверхпластичности. Эти разработки найдут применение в авиастроении и биомедицине.

Другой поддержанный проект, который возглавляет Максим Мурашкин, посвящен созданию перспективных композитных проводников для электротехники и энергетики, включая атомную отрасль. Третья научная группа под руководством профессора Камиля Рамазанова работает над технологиями жаростойких покрытий для деталей авиадвигателей — это направление имеет стратегическое значение для отечественного двигателестроения.

Как отметила глава Государственного комитета по научно-технологическому развитию Башкирии Светлана Мустафина, полученные гранты — это не только финансовая поддержка, но и серьезная ответственность перед научным сообществом и промышленностью, остро нуждающейся в новых технологических решениях. Все три проекта, как отмечают в правительстве региона, соответствуют приоритетам технологического развития страны и задачам импортозамещения.

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