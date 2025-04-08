На развитие импортозамещающих проектов три группы уфимских ученых получили 28,5 млн рублей

Как отметила глава Государственного комитета по научно-технологическому развитию Башкирии Светлана Мустафина, полученные гранты — это не только финансовая поддержка, но и серьезная ответственность перед научным сообществом и промышленностью, остро нуждающейся в новых технологических решениях. Все три проекта, как отмечают в правительстве региона, соответствуют приоритетам технологического развития страны и задачам импортозамещения.