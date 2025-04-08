Прогноз погоды на 8 апреля: грозы, дожди и усиление ветра в Казахстане

Согласно прогнозу, осадки и грозовые явления затронут центральные, восточные и северо-западные регионы страны, в то время как южные и юго-восточные области сохранят относительно сухую погоду. Во многих населённых пунктах ожидается усиление ветра.
Погода в городах Казахстана 8 апреля:
Астана: облачно, дождь, гроза, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C.
Алматы: переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью +11…+13°C, днём +21…+23°C.
Шымкент: переменная облачность, без осадков, ветер 8−13 м/с. Температура ночью +9…+11°C, днём +24…+26°C.
Актау: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C.
Актобе: переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура ночью +5…+7°C, днём +18…+20°C.
Атырау: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C.
Жезказган: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +17…+19°C.
Караганда: переменная облачность, дождь, ветер 7−12 м/с. Температура ночью +8…+10°C, днём +12…+14°C.
Кокшетау: переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C.
Конаев: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C.
Костанай: переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +16…+18°C.
Кызылорда: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +24…+26°C.
Павлодар: переменная облачность, дождь, ветер 9−14 м/с, порывы до 23 м/с. Температура ночью +4…+6°C, днём +18…+20°C.
Петропавловск: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +4…+6°C, днём +13…+15°C.
Семей: облачно, дождь, гроза, ветер 5−10 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C.
Талдыкорган: переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +9…+11°C, днём +23…+25°C.
Тараз: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +23…+25°C.
Туркестан: переменная облачность, без осадков, ветер 8−13 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +9…+11°C, днём +25…+27°C.
Уральск: облачно, дождь, гроза, ветер 9−14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C.
Усть-Каменогорск: облачно, дождь, гроза, ветер 7−12 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +16…+18°C.
Метеорологи предупреждают: в некоторых регионах возможны кратковременные грозовые дожди и резкие порывы ветра. Жителям и гостям страны рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.