Соцфонд: для назначения пенсии по старости нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов

Помимо этого, в каждом регионе действуют свои меры социальной поддержки пенсионеров. К таким региональным льготам относятся субсидии на оплату коммунальных услуг для малоимущих граждан, скидки по транспортному налогу, льготы на проезд в общественном транспорте. В некоторых субъектах России предусмотрены дополнительные выплаты по возрасту, за семейное положение или за присвоенное звание «ветеран труда». Размер выплат и перечень доступных льгот определяются местными органами власти и могут значительно отличаться в зависимости от региона проживания.