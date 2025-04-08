Бывшая королева красоты ценой жизни пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме

Согласно данным ООН, во время землетрясения, которое произошло накануне в Мьянме, около 17 миллионов человек являются пострадавшими. Некоторые районы и вовсе до сих пор остаются без света и воды. По данным издания Bloomberg, в стране до сих пор продолжаются проблемы с телекоммуникациями.