Бывшая королева красоты ценой жизни пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме

Бывшая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» Сили Ми погибла во время сильного землетрясения в городе Мандалай. Об этом пишет портал Need To Know со ссылкой на представителей конкурса.
28-летняя женщина пыталась спасти ребенка в момент обрушения 12-этажного жилого комплекса Sky Villa. Комплекс, построенный в 2017 году, считался одним из самых современных в Мандалае и включал популярный бар на крыше и фитнес-центр.
«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», — говорится в сообщении.
Как сообщают источники, Сили Ми стала первой победительницей национального конкурса в 2018 году и представляла страну на международном смотре «Мисс Туризм Мира». Организаторы выразили соболезнования родственникам погибшей.
Напомним, 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощутили даже в некоторых соседних странах. По информации местных СМИ, сотни людей выбегали на улицы из-за сильной тряски. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда этого землетрясения составила 7,7, а его очаг находился на глубине 10 километров .По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 3564 человек, 5012 получили ранения, 210 числятся пропавшими без вести.
Среди тех, кто числится пропавшими без вести, есть пятеро преподавателей частной школы HCIS. В числе пропавших без вести учителей значится и один гражданин России. Еще трое педагогов — выходцы из ЮАР, один — филиппинец. Преподаватели жили в доме, обрушившемся в результате землетрясения.
Профессор геофизических и климатических угроз Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр прокомментировал стихийное бедствие в Мьянме. По его словам, землетрясение стало таким разрушительным из-за того, что эпицентр находился на глубине всего 10 км. Последнее крупное землетрясение в Мьянме произошло аж в 1956 году, поэтому здания в стране не были рассчитаны на такие нагрузки, что усугубило последствия катастрофы.
Согласно данным ООН, во время землетрясения, которое произошло накануне в Мьянме, около 17 миллионов человек являются пострадавшими. Некоторые районы и вовсе до сих пор остаются без света и воды. По данным издания Bloomberg, в стране до сих пор продолжаются проблемы с телекоммуникациями.