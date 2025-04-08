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Фестиваль Play DigitalArt продлится в Екатеринбурге до 13 апреля

В фестивале принимают участие более 100 российских и зарубежных художников.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Архитектурный мэппинг и лазерное шоу смогут увидеть жители и гости уральской столицы в рамках фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt, который проходит с 7 по 13 апреля.

Темой фестиваля стала диффузия — исследование коммуникации между людьми, культурами, а также взаимодействие живого и неживого, аналогового и цифрового, человека и искусственного интеллекта, уточнии в прес-службе администрации Екатеринбурга.

В фестивале принимают участие более 100 российских и зарубежных художников из Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Бразилии, Китая, Индии, Белоруссии и других.

По вечерам с 11 по 13 апреля ахитектурный мэппинг пройдет на Октябрьской площади, 3, а также лазерное шоу на Макаровском мосту.