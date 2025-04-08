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Младшая дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе с тампонами

Дочь Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс Фиби поделилась, что потерпела неудачу, решив запустить стартап по производству тампонов с Bluetooth.

Младшая дочь миллиардера Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс Фиби рассказала о своей неудаче в бизнесе.

В подкасте The Burnouts, который дочь бизнесмена ведет вместе с подругой и деловым партнером Софией Кианни, она рассказала, что пыталась запустить стартап по производству тампонов с Bluetooth. Однако ей не удалось привлечь инвесторов, так как возникли сложности с ответом на вопросы, какую проблему решает этот продукт и как он будет приносить прибыль.

Ранее американский миллиардер Илон Маск рассказал, что передал блогеру Эшли Сент-Клэр, матери своего предполагаемого тринадцатого ребенка, 2,5 млн долларов, а также будет выплачивать ей ежегодно по 500 тысяч долларов. При этом бизнесмен не уверен в своем отцовстве.