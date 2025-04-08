Младшая дочь Билла Гейтса рассказала о неудаче в бизнесе с тампонами

В подкасте The Burnouts, который дочь бизнесмена ведет вместе с подругой и деловым партнером Софией Кианни, она рассказала, что пыталась запустить стартап по производству тампонов с Bluetooth. Однако ей не удалось привлечь инвесторов, так как возникли сложности с ответом на вопросы, какую проблему решает этот продукт и как он будет приносить прибыль.