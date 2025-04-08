В вузах Беларуси заработали горячие линии для абитуриентов

Со среды, 9 апреля, горячая линия заработает и в Министерстве образования.
Обратиться за получением информации о вступительной кампании в учреждениях образования могут школьники и их родители, а также все заинтересованные.
Горячая линия при Минобразования будет работать в будние дни с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Звонить можно по номеру
В ведомстве уточнили, что с 9 апреля по 15 августа консультацию в Министерстве образования можно получить по вопросам вступительной кампании, а с 12 по 30 мая — по организации и проведению централизованного экзамена.
Все контактные данные вузов доступны на их официальных сайтах, а также в специальном разделе «Абитуриенту-2025» на портале Министерства образования.