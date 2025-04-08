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В вузах Беларуси заработали горячие линии для абитуриентов

С 7 апреля во всех вузах Беларуси открыли горячие линии по вопросам приемной кампании 2025 года. Об этом сообщает Министерство образования.

Источник: OL

Со среды, 9 апреля, горячая линия заработает и в Министерстве образования.

Обратиться за получением информации о вступительной кампании в учреждениях образования могут школьники и их родители, а также все заинтересованные.

Горячая линия при Минобразования будет работать в будние дни с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Звонить можно по номеру 8 (017) 222−43−12.

В ведомстве уточнили, что с 9 апреля по 15 августа консультацию в Министерстве образования можно получить по вопросам вступительной кампании, а с 12 по 30 мая — по организации и проведению централизованного экзамена.

Все контактные данные вузов доступны на их официальных сайтах, а также в специальном разделе «Абитуриенту-2025» на портале Министерства образования.