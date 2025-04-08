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Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, днем местами ожидается усиление ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, 8 апреля установится облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет кратковременный снег, мокрый, местами возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер будет северо-западного и северного направлений скоростью 4−9 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −1°С по востоку до +6°С по западу республики.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — нарушение электроснабжения, повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сильный и порывистый ветер может привести к падению деревьев, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.

Прогноз погоды по регионам

В Минске во вторник будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой кратковременный снег, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Столбик термометра поднимется до +1..+3°C.

В Гомеле и Могилеве будет облачно, временами будет идти небольшой снег. Дневная температура воздуха в этих областных центрах составит от −1 до +1°C.

В Витебске прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, температура — 0..+2°C.

В Бресте и Гродно будет ощутимо теплее — от +4 до +6°C. В этих областных центрах во вторник будет облачно с прояснениями, в Бресте пройдет небольшой кратковременный снег, а в Гродно существенных осадков не ожидается.

Народные приметы на 8 апреля

В этот день православные почитали память архангела Гавриила, который принес Деве Марии светлую весть о скором рождении Сына Божия.

Если в этот день зеленела черемуха, люди понимали, что пришло время сажать картофель. Заморозки сообщали о длительном периоде холодной погоды. Цветение вербы советовало выставлять на продажу пчел. Если люди видели на крышах снег, значит, зимние отголоски не уйдут до конца апреля. Дождь в этот день сообщал о хорошем урожае грибов, а крик чибиса предвещал ясную погоду.