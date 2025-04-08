Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

Если в этот день зеленела черемуха, люди понимали, что пришло время сажать картофель. Заморозки сообщали о длительном периоде холодной погоды. Цветение вербы советовало выставлять на продажу пчел. Если люди видели на крышах снег, значит, зимние отголоски не уйдут до конца апреля. Дождь в этот день сообщал о хорошем урожае грибов, а крик чибиса предвещал ясную погоду.