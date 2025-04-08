Новый авиаперевозчик начнет летать из Перми в Турцию

Билеты на эти рейсы будут продаваться исключительно в рамках пакетных туров. Продолжительность полета — 4 часа 10 минут. Первые рейсы по новому направлению состоятся 27 апреля в 16:40, а затем будут вылеты 28 апреля, 29 апреля и 5 мая в 3 часа ночи.