Новый авиаперевозчик начнет летать из Перми в Турцию

С 27 апреля авиакомпания Pegasus Airlines начнет выполнять рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в Анталью. Полеты будут продолжаться до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Билеты на эти рейсы будут продаваться исключительно в рамках пакетных туров. Продолжительность полета — 4 часа 10 минут. Первые рейсы по новому направлению состоятся 27 апреля в 16:40, а затем будут вылеты 28 апреля, 29 апреля и 5 мая в 3 часа ночи.
Из Перми в Анталью также выполняют чартерные полеты авиакомпании «Южный ветер», «Уральские авиалинии» и Azur Air.
Ранее «Комсомолка» писала, что из пермского аэропорта с 1 апреля запустили прямые авиарейсы в Минск. Полеты начала выполнять авиакомпания «Икар». Стоимость билета в одну сторону составляет от 13,5 тысяч рублей, время в полете — 2 часа 55 мин.