NASA: в ближайшие пять лет астронавты не выживут при полёте на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов в ближайшие пять лет не способно организовать миссию на Марс, которую «переживут астронавты».
Об этом заявила и.о. директора NASA Джанет Петро, её слова приводит Politico.
«Петро заявила, что, если реально смотреть на вещи, NASA не сможет отправить миссию на Марс в ближайшие пять лет, ожидая, что астронавты переживут полёт», — говорится в публикации.
Петро добавила, что такая миссия связана с опасностями, «о многих из которых NASA знает ещё слишком мало».
Напомним, Илон Маск заявил, что заявил, что человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.
Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance обнаружил на Марсе «шокирующий» камень. По словам учёных, он был перемещён на холм Вич-Хейзел из «другого места».