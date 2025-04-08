«Работают пять расчетов МЧС». БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги

На территории Минского отделения Белорусской железной дороги случился пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале БЖД.
Возгорание произошло 8 апреля на станции «Богданов». В пресс-службе БЖД сообщили, что о пожаре на станции в пассажирском здании стало известно около 05.14.
К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели.
— На месте работают 5 пожарных расчетов МЧС, — сообщили в БЖД около 07.00 утра.
Отмечается, что инцидент не повлиял на график движения поездов, никто не пострадал. А причину пожара еще предстоит установить.
Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание произошло в чердачном помещении железнодорожной станции «Богданов» в Воложинском районе. Также показали видео работы пожарных расчетов. Чтобы добраться до очага возгорания спасателям понадобились автолестницы.
Около 08.30 часов в пресс-службе МЧС проинформировали, что спасателям удалось ликвидировать возгорание на железнодорожном вокзале.
На месте ЧС к этому времени продолжали работать восемь автоцистерн и две автолестницы. Спасатели проводили проливку кровли, разбирали конструкции.
Пожар произошел на железнодорожной станции под Воложином. Фото: стоп-кадр | видео МЧС.
Огонь повредил кровлю здания по всей площади. Работу железнодорожной станции приостановили. К счастью, никто не пострадал.
Причину пожара еще предстоит установить.
Накануне БЖД сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев.
Между тем синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле: «Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см».