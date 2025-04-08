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«Работают пять расчетов МЧС». БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги

БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги.
Источник: Комсомольская правда

На территории Минского отделения Белорусской железной дороги случился пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале БЖД.

Возгорание произошло 8 апреля на станции «Богданов». В пресс-службе БЖД сообщили, что о пожаре на станции в пассажирском здании стало известно около 05.14.

К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели.

— На месте работают 5 пожарных расчетов МЧС, — сообщили в БЖД около 07.00 утра.

Отмечается, что инцидент не повлиял на график движения поездов, никто не пострадал. А причину пожара еще предстоит установить.

Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание произошло в чердачном помещении железнодорожной станции «Богданов» в Воложинском районе. Также показали видео работы пожарных расчетов. Чтобы добраться до очага возгорания спасателям понадобились автолестницы.

Около 08.30 часов в пресс-службе МЧС проинформировали, что спасателям удалось ликвидировать возгорание на железнодорожном вокзале.

На месте ЧС к этому времени продолжали работать восемь автоцистерн и две автолестницы. Спасатели проводили проливку кровли, разбирали конструкции.

Пожар произошел на железнодорожной станции под Воложином. Фото: стоп-кадр | видео МЧС.

Огонь повредил кровлю здания по всей площади. Работу железнодорожной станции приостановили. К счастью, никто не пострадал.

Причину пожара еще предстоит установить.

Накануне БЖД сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев.

Между тем синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле: «Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см».