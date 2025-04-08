В Пермском крае и Перми строят две новые общеобразовательные школы

В Пермском крае начались работы по строительству двух новых школ: одна в Нытве, другая в Перми. По информации Министерства строительства региона, на обеих строительных площадках активно идут работы по подготовке котлованов и установке свай.
В Нытве, на улице Энгельса, планируется возвести школу на 825 мест. В новом здании будут учебные кабинеты для учеников 1−11 классов, включая лаборатории по физике, химии, робототехнике, а также мастерские для трудового обучения. Кроме того, там будет библиотека, актовый зал, столовая и два спортивных зала. Начальные классы разместятся на первых двух этажах в отдельном крыле здания.
Территорию вокруг школы обустроят спортивным стадионом с мини-футбольным полем, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, беговыми дорожками и трибунами, а также площадкой для выполнения норм ГТО. Чтобы обеспечить здание теплом, рядом построят газовую котельную.
В Перми в Индустриальном районе строится новый корпус для лицея № 3 на улице Архитектора Свиязева. Этот корпус, рассчитанный на 1050 учеников, будет отличаться от обычных школ тем, что на его территории разместится лыжероллерная трасса длиной 1000 метров, предназначенная для занятий лыжным спортом, бегом и велоспортом. Здесь также будет трибуна на 75 мест. В дополнение к этому, на спортивной площадке лицея разместят тренажеры, турники и гимнастический комплекс. Все это вместе составит единый спортивный комплекс для учащихся обоих корпусов лицея.
Кроме учебных классов, в новом здании предусмотрены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и душевыми, большой актовый зал, библиотека и столовая.
Строительство обеих школ планируется завершить к концу 2026 года. Объекты возводит ГК «Кинетика».
«В рамках реализации национальных проектов и при поддержке краевого бюджета за последние пять лет в регионе построено 63 объекта образования: 36 школ, 27 детских садов. В ближайшие годы запланирован капитальный ремонт существующих учреждений — работы проводим по федеральной программе», — сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Отметим, возведение школ в регионе с 2025 года осуществляется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».