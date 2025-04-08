В Пермском крае и Перми строят две новые общеобразовательные школы

В Перми в Индустриальном районе строится новый корпус для лицея № 3 на улице Архитектора Свиязева. Этот корпус, рассчитанный на 1050 учеников, будет отличаться от обычных школ тем, что на его территории разместится лыжероллерная трасса длиной 1000 метров, предназначенная для занятий лыжным спортом, бегом и велоспортом. Здесь также будет трибуна на 75 мест. В дополнение к этому, на спортивной площадке лицея разместят тренажеры, турники и гимнастический комплекс. Все это вместе составит единый спортивный комплекс для учащихся обоих корпусов лицея.