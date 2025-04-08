Соединенные Штаты Америки предпринимали попытки внедрять вредоносные программные коды в электроэнергетическую систему Российской Федерации. Об этом в интервью РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Китайский дипломат заметил, что Вашингтон открыто включил критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск. Более того, добавил Ханьхуэй, США долгое время проводили неизбирательные и масштабные кибератаки.
«В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды», — отметил он.
В 2023 году киберэксперт Дмитрий Насковец заявил, что в России ожидают снижения числа хакерских атак на важные объекты инфраструктуры. Это связано с решением Минобороны США отказаться от наступательных кибератак против нашей страны.
По словам специалиста, США прекратят вмешиваться в работу ключевых российских систем. Речь идет об энергетике, финансах, транспорте, а также военной инфраструктуре и связи.
А годом позже США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.