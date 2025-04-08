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В Екатеринбурге проведут капремонт ДК «Уралмаш»

Мэрия Екатеринбурга потратит почти 150 млн рублей на ремонт ДК «Уралмаш».

Источник: ЕАН

В Екатеринбурге в этом году начнется капитальный ремонт ДК «Уралмаш» на улице Фестивальной, 12. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Власти уже ищут подрядчика на контракт с начальной стоимостью 147,7 млн рублей. Победителя торгов выберут после 28 апреля.

Проведение капремонта запланировано до 25 ноября 2026 года. Подрядчик должен заменить кровлю и провести другие работы.

ДК «Уралмаш» был свердловским долгостроем. Его возводили с 1968 по 1981 год. В 1998 году Дворец культуры переименовали в Свердловский государственный областной Дворец народного творчества.