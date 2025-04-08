Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!»

«Подать заявку на онлайн-конкурс туристических маршрутов “Покажи Москву!” этого года можно до 13 мая. Сейчас лауреаты прошлых лет продолжают исследовать город и открывать его с новой стороны для всех желающих, а также занимаются локальным краеведением и пишут книги. Они рассказали, как превратить прогулку по любимому району в увлекательную экскурсию, и поделились советами, которые будут полезны участникам конкурса этого года», — говорится в материале.
Как указано, конкурс «Покажи Москву!» и победа в нем стали поворотными моментами для жительницы города Елены Шагаровой. Теперь она создает авторские экскурсии, посвященные финансовой истории столицы, и написала книгу-путеводитель «По денежным местам Москвы», которая скоро будет издана и станет настоящим помощником для тех, кто любит историю и самостоятельные прогулки. А началось все с того, что Елена Шагарова решила придумать маршрут «Банковская роскошь, или Стиль old money». В экскурсии ее многолетний опыт работы в банковской сфере органично соединился с интересом к архитектуре и истории ул. Кузнецкий Мост и ул. Неглинная — финансового сердца города.
«Здесь каждое здание словно пропитано духом денег — от роскошного Московского международного торгового банка Лазаря Полякова и Московского промышленного банка, которым управлял Николай Второв, до величественной Московской конторы Государственного банка, где сейчас находится главный офис Банка России. Во время разработки маршрута я поняла, что каждый фасад напоминает банкиров того времени», — приводятся в сообщении слова Елены Шагаровой.
Секрет успеха, по ее мнению, прост: важно создавать маршруты с любовью к месту. Если есть личная связь, то рассказ становится живым, а искренняя привязанность к теме делает экскурсию незабываемой. Слушатели чувствуют эту любовь и заражаются ею сами. Елена Шагарова отметила, что сначала открывала удивительные истории для себя, а теперь делится ими с другими с особой теплотой: когда экспертиза встречается с энтузиазмом, рождается настоящая магия рассказа.
Другой лауреат конкурса — москвич Борис Брыкин — считает, что мнение, будто в районе нет достопримечательностей, ошибочно. Его экскурсионный маршрут «ВДНХ — не только ВДНХ» посвящен архитектурным достопримечательностям выставки и ее окрестностей.
«Моя жизнь тесно связана с ВДНХ: я жил рядом, малышом гулял с родителями, катался на велосипеде с друзьями, когда подрос — ходил на свидания, а сейчас прогуливаюсь по выставке с собственными детьми. Но район вокруг полон удивительных зданий: здесь и полукруг гостиницы “Космос”, и дом Жолтовского, дом-коммуна и дом на ножках, соседствуют история и современность, Миллионный мост и небоскребы», — цитирует пресс-служба Бориса Брыкина.
Будущим участникам конкурса он советует внимательнее смотреть на знакомые места и начать с изучения старых карт или панорам, обратить внимание на рельеф, дрейфовать по району — знакомому или не очень. Это отличный способ найти что-то интересное. Сейчас Борис Брыкин продолжает исследовать город и прорабатывает новый маршрут, который, по его мнению, будет захватывающим.
В пресс-службе рассказали, что Осип Тунинский создал маршрут для детей в парке «Кузьминки», который называется «Найди клад мельника Кузьмы». Участники в игровой форме знакомятся с природой и историей усадьбы. По сути, это открытый урок краеведения на свежем воздухе, но в необычном формате: маршрут изложен в стихотворной форме, ребята на протяжении всей прогулки ищут клад, а в финале понимают, что настоящие сокровища — это памятники природы, истории и культуры, которые нуждаются в бережном отношении и внимании человека.
«Такая экскурсионная программа сочетает в себе и краеведение, и элементы физической подготовки: обычно школьники пробегают этот маршрут, находя новые неожиданные объекты — не только природные, но и созданные руками человека, например рисунки на деревьях», — приводятся в материале слова Осипа Тунинского.
Он рекомендует подавать необычные идеи и не бояться смелых решений. Сейчас экоцентр «Кузьминки», в котором работает москвич, начал проект «Академия экотуризма» и продолжает совершенствовать программу «Зеленая школа мельника Кузьмы». А совсем скоро там начнется и новая акция «Пригласи соседа в экоцентры!».
Как указано, маршрут Яны Щербаковой «Вдоль канала имени Москвы» одним из лучших признали жители столицы в рамках проекта «Активный гражданин»: они оценили задумку экскурсовода и нестандартный подход. Яна отправила его на конкурс, потому что, по ее мнению, он не подошел бы для обычной экскурсии. Главное отличие заключается в том, что путешественник может использовать разные виды транспорта, например теплоход как речную переправу или городской велосипед. Обычный пешеход тоже сможет полюбоваться пейзажами Химкинского водохранилища и узнать об уникальных инженерных сооружениях.
«Я просто рассказала о том, что люблю. Советую всем будущим участникам тоже быть искренними: пусть маршрут будет неидеальным, но вашим, авторским, единственным и неповторимым. Пишите о районе, который хорошо знаете, — вам есть что о нем рассказать», — цитирует пресс-служба Яну Щербакову.
Она рассказала, что победа в конкурсе вдохновила ее на создание новых экскурсий и дала стимул не останавливаться.
Отмечается, что в Москве работают около 3 тыс. экскурсоводов, 500 экскурсий проходит ежедневно. Столичный комитет по туризму комплексно поддерживает экскурсионное сообщество. Город проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает их на экскурсии в уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов. С целью популяризации профессии также проводится конкурс «Покажи Москву!».