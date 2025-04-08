Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!»

Как указано, конкурс «Покажи Москву!» и победа в нем стали поворотными моментами для жительницы города Елены Шагаровой. Теперь она создает авторские экскурсии, посвященные финансовой истории столицы, и написала книгу-путеводитель «По денежным местам Москвы», которая скоро будет издана и станет настоящим помощником для тех, кто любит историю и самостоятельные прогулки. А началось все с того, что Елена Шагарова решила придумать маршрут «Банковская роскошь, или Стиль old money». В экскурсии ее многолетний опыт работы в банковской сфере органично соединился с интересом к архитектуре и истории ул. Кузнецкий Мост и ул. Неглинная — финансового сердца города.