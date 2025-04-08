Более 3 миллионов школьников охватят летним отдыхом в Казахстане

Для формирования культуры безопасного и активного летнего отдыха подготовлены и будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки. В регионах будут реализованы такие уникальные проекты, такие как: «Сакральный восток», «Ұлы Дала кереметі», «Jas galym», «Гастро туризм», «Гостевая семья» и др.