Более 3 миллионов школьников охватят летним отдыхом в Казахстане

Летом 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 3,1 млн детей. Из них свыше 500 тысяч — дети из социально уязвимых категорий. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно.
Программа летнего отдыха охватывает широкий спектр направлений: трудовую и творческую деятельность, туристические и познавательные маршруты, интеллектуальные и образовательные мероприятия, а также участие в международных проектах и форумах.
Все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана 9 государственных органов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Подготовлен перечень центров отдыха, планирующих начать работу летом текущего года.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах.
Для формирования культуры безопасного и активного летнего отдыха подготовлены и будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки. В регионах будут реализованы такие уникальные проекты, такие как: «Сакральный восток», «Ұлы Дала кереметі», «Jas galym», «Гастро туризм», «Гостевая семья» и др.
Всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тыс. пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей.