Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 3 миллионов школьников охватят летним отдыхом в Казахстане

В Казахстане приступили к подготовке летнего оздоровительного отдыха детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Источник: Kazinform

Летом 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 3,1 млн детей. Из них свыше 500 тысяч — дети из социально уязвимых категорий. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно.

Программа летнего отдыха охватывает широкий спектр направлений: трудовую и творческую деятельность, туристические и познавательные маршруты, интеллектуальные и образовательные мероприятия, а также участие в международных проектах и форумах.

Все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана 9 государственных органов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Подготовлен перечень центров отдыха, планирующих начать работу летом текущего года.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Для формирования культуры безопасного и активного летнего отдыха подготовлены и будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки. В регионах будут реализованы такие уникальные проекты, такие как: «Сакральный восток», «Ұлы Дала кереметі», «Jas galym», «Гастро туризм», «Гостевая семья» и др.

Всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тыс. пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей.