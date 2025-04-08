Чат-бот по миграции заработал в Приморье

«Тема миграции, особенно незаконной, волнует не только жителей Приморья, но и всей России. Однако наш край первым в стране подошел к решению данного вопроса комплексно. Один из шагов — это создание профильного агентства. Его цель — упорядочить миграционные потоки, привлекая на работу лишь проверенных специалистов по заявкам определенных компаний и работодателей», — пояснили в агентстве.