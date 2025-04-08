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Чат-бот по миграции заработал в Приморье

В telegram-канале Агентства миграционной политики Приморского края заработал чат-бот.

Источник: Shutterstock

В telegram-канале Агентства миграционной политики Приморского края заработал чат-бот.

Как отмечает пресс-служба агентства, в Приморье по поручению губернатора продолжается работа по наведению порядка в сфере миграционной политики, привлечению легальных специалистов в те отрасли, где наблюдается дефицит кадров.

«Тема миграции, особенно незаконной, волнует не только жителей Приморья, но и всей России. Однако наш край первым в стране подошел к решению данного вопроса комплексно. Один из шагов — это создание профильного агентства. Его цель — упорядочить миграционные потоки, привлекая на работу лишь проверенных специалистов по заявкам определенных компаний и работодателей», — пояснили в агентстве.

В «миграционный» чат-бот можно присылать информацию о деятельности мигрантов, а также задавать интересующие вопросы.