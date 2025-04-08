Энергетики восстановили электроснабжение всех отключенных населенных пунктов

Благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией.
В ведомстве подчеркнули, что энергетики непрерывно ликвидировали последствия урагана «Зион» на протяжении последних двух суток, работая в очень сложных погодных условиях.
Согласно данным Минэнерго, за это время электроснабжение нарушалось в более чем 840 населенных пунктах. В среднем время работы по восстановлению линий составляло около трех часов.
Для оперативной ликвидации обрывов ЛЭП в самые пострадавшие районы направлялись техника и силы из соседних областей.
В министерстве уточнили, что всего на работах было задействовано около 150 бригад — это свыше 600 человек, а также 200 единиц техники. Временно устанавливали 37 дизель-генераторов для обеспечения населения электричеством.
За двое суток энергетики выполнили более тысячи заявок по сети 0,4 кВ, некоторые из них еще предстоит закрыть.
Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. Из-за погодных условий в республике объявлялся оранжевый уровень опасности. Налипание снега вызвало многочисленные порывы на линиях электропередачи, временно нарушалось железнодорожное сообщение в Могилевском районе — из-за упавших на пути деревьев.