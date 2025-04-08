Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики восстановили электроснабжение всех отключенных населенных пунктов

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Энергетики восстановили подачу электроэнергии во все отключенные населенные пункты Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°

Благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией.

говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что энергетики непрерывно ликвидировали последствия урагана «Зион» на протяжении последних двух суток, работая в очень сложных погодных условиях.

Согласно данным Минэнерго, за это время электроснабжение нарушалось в более чем 840 населенных пунктах. В среднем время работы по восстановлению линий составляло около трех часов.

Для оперативной ликвидации обрывов ЛЭП в самые пострадавшие районы направлялись техника и силы из соседних областей.

В министерстве уточнили, что всего на работах было задействовано около 150 бригад — это свыше 600 человек, а также 200 единиц техники. Временно устанавливали 37 дизель-генераторов для обеспечения населения электричеством.

За двое суток энергетики выполнили более тысячи заявок по сети 0,4 кВ, некоторые из них еще предстоит закрыть.

Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. Из-за погодных условий в республике объявлялся оранжевый уровень опасности. Налипание снега вызвало многочисленные порывы на линиях электропередачи, временно нарушалось железнодорожное сообщение в Могилевском районе — из-за упавших на пути деревьев.