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Бойцам ВС РФ потребовался всего час на зачистку села Днепроэнергия от ВСУ

Российские военные взяли в плен 7 боевиков ВСУ во время освобождения села Днепроэнергия на южнодонецком направлении.

Источник: Аргументы и факты

Для зачистки села Днепроэнергия на южнодонецком направлении от украинских боевиков понадобился всего один час. Об этом заявил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Девяностик.

«За час мы ее зачистили», — цитирует солдата ТАСС.

По его словам, семь бойцов Вооруженных сил Украины были взяты в плен во время операции.

Напомним, в Министерстве обороны РФ рассказали об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Село расположено на стыке границ ДНР, Днепропетровской области Украины и Запорожья. В 15 километрах от него находится Великая Новоселовка.

Российские бойцы отмечали, что в этом населенном пункте операторы дронов ВСУ атаковали собственных сослуживцев, пытаясь их ликвидировать.

Ранее офицер с позывным Харам заявил, что БМП Bradley и танки Abrams не дают украинским военным маневрировать в ДНР.