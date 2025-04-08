Для зачистки села Днепроэнергия на южнодонецком направлении от украинских боевиков понадобился всего один час. Об этом заявил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Девяностик.
«За час мы ее зачистили», — цитирует солдата ТАСС.
По его словам, семь бойцов Вооруженных сил Украины были взяты в плен во время операции.
Напомним, в Министерстве обороны РФ рассказали об освобождении Днепроэнергии 12 марта. Село расположено на стыке границ ДНР, Днепропетровской области Украины и Запорожья. В 15 километрах от него находится Великая Новоселовка.
Российские бойцы отмечали, что в этом населенном пункте операторы дронов ВСУ атаковали собственных сослуживцев, пытаясь их ликвидировать.
Ранее офицер с позывным Харам заявил, что БМП Bradley и танки Abrams не дают украинским военным маневрировать в ДНР.