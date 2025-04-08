В Иркутской области зафиксировано 679 случаев отравления алкоголем в 2024 году

Алкоголь стал причиной отравления жителей Иркутской области 679 раз в 2024 году. Такой статистикой поделилось Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
— Среди отравившихся 40 человек — дети до 14 лет, 33 — подростки в возрасте 15−17 лет. 606 случаев отравлений алкоголем зарегистрировано среди взрослого населения, — говорится в ежегодном докладе регионального управления Роспотребнадзора.
В 89,2% случаев при отравлении жители Приангарья употребляли этиловый спирт. Метанол стал причиной отравления населения в 12 случаях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье постепенно начинает снижаться количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.