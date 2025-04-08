Промышленный туризм захватывает Хабаровск

С 14 по 20 апреля 2025 года Хабаровск примет участие в Третьей неделе промышленного туризма, которая привлекает учащихся школ и вузов для ознакомления с ключевыми предприятиями края, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках недели участники смогут посетить не только заводы, но и узнать о процессе производства через мастер-классы и практические занятия.
Как сообщают организаторы, на этой неделе будут проходить показы фильмов об авиастроении, легкой промышленности и других отраслях региона. В 2023 году участие в проекте приняло 80 человек, а в 2024-м число участников и предприятий увеличилось в два раза.
«Программа недели промышленного туризма охватывает разнообразные направления: от изготовления макаронных изделий до добычи золота. На одном из мастер-классов участники смогут создать собственное деревянное изделие», — рассказали в министерстве туризма края.
Новинкой этого года станет участие Международного аэропорта Хабаровск, где школьники смогут увидеть работу авиабезопасности и побывать в учебном самолете. Также не останется без внимания производственный цех судостроительного завода и Музей энергетики имени В. П. Божедомова.
«Участие в неделе промышленного туризма — возможность для подрастающего поколения погрузиться в мир промышленности, узнать больше о местных производителях и их вкладе в экономику региона», — добавили в министерстве туризма.