Казахстанцам ограничат ввоз смартфонов и авто из-за пределов ЕАЭС для личного пользования

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Критерии товаров, которые можно казахстанцам можно перемещать через границы ЕАЭС для личного пользования предлагают изменить.
Ввезти автомобиль в Казахстан станет труднее с 1 декабря.
Документ с поправками в приказ «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования», опубликовали на портале «Открытые НПА».
О чем речь?
В новом приказе планируют относить к товарам личного пользования для казахстанцев, любым способом пересекающих границы Евразийского экономического союза.
изделия из меха (в том числе головные уборы) — 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
мобильный телефон — 2 (две) единицы на человека;
планшет — 2 (две) единицы на человека;
портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) — 1 (одна) единица на человека;
ювелирные изделия — 5 (пять) предметов на человека;
велосипед — 1 (одна) штука на человека;
детская коляска — 1 (одна) штука на человека.
Нормы эти касаются казахстанцев, которые выезжают за пределы ЕАЭС не чаще раза в год, причем речь идет только о новых товарах — на вещи, бывшие в употреблении они не распространяются.
В таможенное администрирование стран ЕАЭС внедрят лучшие мировые практики.
По другим товарам частоту пересечения границ Евразийского союза установили в один месяц.
А вот что касается автомобилей — если один и тот же казахстанец провозит больше одного авто в год, это уже считается предпринимательской деятельностью, отметили в Минфине, причем вне зависимости от того, новая это машина или уже б/у.
Проект приказа будут обсуждать до 22 апреля.