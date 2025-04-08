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Казахстанцам ограничат ввоз смартфонов и авто из-за пределов ЕАЭС для личного пользования

Минфин Казахстана вынес на публичное обсуждение проект поправок в приказ главы ведомства от 31 марта 2015 года.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Критерии товаров, которые можно казахстанцам можно перемещать через границы ЕАЭС для личного пользования предлагают изменить.

Ввезти автомобиль в Казахстан станет труднее с 1 декабря.

Документ с поправками в приказ «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования», опубликовали на портале «Открытые НПА».

О чем речь?

В новом приказе планируют относить к товарам личного пользования для казахстанцев, любым способом пересекающих границы Евразийского экономического союза.

изделия из меха (в том числе головные уборы) — 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

мобильный телефон — 2 (две) единицы на человека;

планшет — 2 (две) единицы на человека;

портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) — 1 (одна) единица на человека;

ювелирные изделия — 5 (пять) предметов на человека;

велосипед — 1 (одна) штука на человека;

детская коляска — 1 (одна) штука на человека.

Нормы эти касаются казахстанцев, которые выезжают за пределы ЕАЭС не чаще раза в год, причем речь идет только о новых товарах — на вещи, бывшие в употреблении они не распространяются.

В таможенное администрирование стран ЕАЭС внедрят лучшие мировые практики.

По другим товарам частоту пересечения границ Евразийского союза установили в один месяц.

А вот что касается автомобилей — если один и тот же казахстанец провозит больше одного авто в год, это уже считается предпринимательской деятельностью, отметили в Минфине, причем вне зависимости от того, новая это машина или уже б/у.

Проект приказа будут обсуждать до 22 апреля.