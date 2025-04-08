Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов

Так, Минобразования установлены условия зачисления россиян в белорусские вузы без вступительных испытаний. Определен перечень из 131 специальности, на которые можно поступить по профильным экзаменам в форме ЕГЭ, которые сдавались в России, и также количество бюджетных мест на дневную форму обучения.