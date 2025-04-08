Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов

В Министерстве образования сообщили, сколько граждан России смогут поступить в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, Минобразования установлены условия зачисления россиян в белорусские вузы без вступительных испытаний. Определен перечень из 131 специальности, на которые можно поступить по профильным экзаменам в форме ЕГЭ, которые сдавались в России, и также количество бюджетных мест на дневную форму обучения.
Первым предметом профильных испытаний в форме российского ЕГЭ абитуриенты сдают биологию, литературу, математику, иностранный язык, обществознание, химию, географию, физику. А второй экзамен — история и все вышеперечисленные.
Что касается специальностей для абитуриентов, определенных для поступающих по итогам ЕГЭ, то они смогут учиться по востребованным экономикой специальностям. У абитуриентов есть возможность обучаться на: «специальном и инклюзивном образовании», «микро- и наноэлектронике», «беспилотных авиационных комплексах», «искусственном интеллекте», «кибербезопасности» и многом другом.
Всего россиянам предлагается 863 бюджетных места в вузах Беларуси.
— Цифра аналогична приему в 2024 году, — уточнили в министерстве.
При этом самый большой набор — 35 мест организовали на «ветеринарную медицину» в Витебскую госакадемию ветеринарной медицины. Еще 20 квотных мест для россиян выделили на «производстве продукции растительного происхождения» в БГСХА.
Ранее стало известно, что вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.
Тем временем СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги.