Противолодочный корабль ТОФ «уничтожил» вражескую подлодку в Японском море

Малый противолодочный корабль «Советская Гавань» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал комплекс задач в морском полигоне залива Петра Великого в Японском море.
В ходе учения экипаж судна условно уничтожил «вражескую» подлодку.
В сообщении ТОФ уточняется, что в назначенном районе были проведены поисковые действия подлодки условного противника, а затем выполнены элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа «вражеская» подложка была условно уничтожена противолодочным оружием.
Отмечается также, что также были отработаны боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней. Огонь велся из штатных артиллерийских установок АК-176 и АК-630М.
Ранее в ТОФ сообщили, что военнослужащие при участии ветеранских организаций подводников обнаружили в заливе Петра Великого подлодку времен ВОВ, относящуюся к серии «Малютка».
В марте ВМФ России и ВМС Пакистана провели в Аравийском море совместное военно-морское учение типа PASSEX «Аравийский Муссон».
Кроме того, в ходе учений «Морской пояс безопасности — 2025» корабли ВМФ России, ВМС Ирана и Китая отработали поиск и освобождение захваченного судна в Оманском заливе.