Противолодочный корабль ТОФ «уничтожил» вражескую подлодку в Японском море

В сообщении ТОФ уточняется, что в назначенном районе были проведены поисковые действия подлодки условного противника, а затем выполнены элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа «вражеская» подложка была условно уничтожена противолодочным оружием.