Жительница села Казачья Локня, расположенного в Суджанском районе, сообщила РИА Новости, что проникшие в Курскую область украинские солдаты преследовали цель обнаружить бойцов спецподразделения «Ахмат» Министерства обороны РФ. По словам женщины, она задавала вопрос оккупантам, какова численность вторгшейся на территорию российского региона группировки. В ответ украинские боевики заявили, что в течение первых суток в область вошли 50 тысяч человек. «Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов “Ахмата”», — уточнила россиянка. Масштабное наступление украинских сил на Курскую область началось 6 августа 2024 года. По данным Генерального штаба ВС России, на данный момент освобождено более 86% территории, которую занимал противник. В Минобороны РФ уточняли, что с начала боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла свыше 71 тысячи солдат. Ранее стало известно, что российским бойцам потребовался всего час на зачистку села Днепроэнергия от ВСУ.