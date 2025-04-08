Тигрица пропала, детёныши голодают: в Приморье спасают трёх маленьких полосатых

В Сихотэ-Алинском заповеднике предпринимаются экстренные меры по спасению трёх 9-месячных тигрят, которые остались без матери. Их мать — известную тигрицу Северину — камеры перестали фиксировать с конца февраля, зато передвижения детёнышей регистрируются регулярно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу заповедника.
В минувшие выходные специалисты на месте обнаружили одного из тигрят — ослабленного и истощённого. С помощью квадрокоптера удалось узнать, что молодой хищник доедал останки орлана — тревожный признак, указывающий на проблемы с добычей пищи и отсутствие родительской опеки.
Отмечается, что в этом возрасте тигрята ещё не умеют охотиться на крупную дичь, поэтому главная задача специалистов сейчас — обеспечить их питанием и не допустить выхода к населённым пунктам. В районе нахождения молодых тигров уже начата организация временной подкормки. Также заповедник направил запрос в Росприроднадзор на отлов редких животных для проведения ветеринарного осмотра.
«Если мы увидим, что состояние тигрят стабильное, наилучшим вариантом будет оставить их в дикой природе под наблюдением. Для этого мы планируем установить ошейники с функцией слежения. Такие меры позволят следить за перемещением тигрят, исключать встречи с людьми и выход к двум близлежащим поселкам», — сообщила директор заповедника Светлана Сутырина.
К обследованию готовятся подключиться специалисты реабилитационного центра «Тигр». По словам председателя правления центра Виктора Кузьменко, если ветеринары выявят серьёзные проблемы со здоровьем, тигрята будут перевезены для восстановления. Однако шансы на адаптацию у них есть.
«В девять месяцев они уже прошли критически важный этап обучения у матери, знают свою территорию и имеют шанс адаптироваться к этим условиям. Сейчас главное убедиться, что они способны добывать себе мелкую добычу», — отметил Виктор Кузьменко.
Состояние самой тигрицы Северины ещё предстоит выяснить. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы обеспечить детёнышам шанс на самостоятельную жизнь в дикой природе.