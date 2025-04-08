Тигрица пропала, детёныши голодают: в Приморье спасают трёх маленьких полосатых

Отмечается, что в этом возрасте тигрята ещё не умеют охотиться на крупную дичь, поэтому главная задача специалистов сейчас — обеспечить их питанием и не допустить выхода к населённым пунктам. В районе нахождения молодых тигров уже начата организация временной подкормки. Также заповедник направил запрос в Росприроднадзор на отлов редких животных для проведения ветеринарного осмотра.