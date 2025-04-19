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Фронтовая ночь

19 апреля 1945 года в газете «Вечерняя Москва» вышел репортаж военкора ТАСС Виктора Шилкина под названием «Фронтовая ночь». В честь 80-летия Дня Великой Победы ТАСС публикует архивные материалы корреспондентов агентства, действующих в Великую Отечественную войну.

Источник: ТАСС

"…Старший сержант Гребнев, возглавлявший засаду, услышал подозрительный шорох в кустарниках.

— Подсвети-ка немножко, — приказал Гребнев ракетчику Шульгину.

Шульгин повесил две ракеты над лесной поляной", — пишет Шилкин.

Советские солдаты разглядели фигуры перебегавших немцев. Красноармейские автоматчики, при которых был станковый пулемет, сразу же открыли огонь по противнику. Солдаты вермахта залегли и полезли обратно в кустарники. Спустя время началось боевое столкновение.

«Одна группа немцев попыталась обойти нашу засаду, но попала под пулеметный огонь соседнего подразделения и была целиком уничтожена. Вражеская вылазка провалилась», — сообщает военкор.

Тем временем на другом участке стрелковый взвод лейтенанта Кривцова атаковал вражеские позиции. В полночь советские стрелки на плотах переправились на западный берег реки и внезапно напали на немецких солдат. Бросая гранаты в траншеи, красноармейцы уничтожили несколько десятков гитлеровцев, а троих пленили. «Выполнив задачу, смельчаки без потерь возвратились в расположение своего подразделения», — подчеркивает Шилкин.