Фронтовая ночь

Тем временем на другом участке стрелковый взвод лейтенанта Кривцова атаковал вражеские позиции. В полночь советские стрелки на плотах переправились на западный берег реки и внезапно напали на немецких солдат. Бросая гранаты в траншеи, красноармейцы уничтожили несколько десятков гитлеровцев, а троих пленили. «Выполнив задачу, смельчаки без потерь возвратились в расположение своего подразделения», — подчеркивает Шилкин.