Фронтовая ночь

"…Старший сержант Гребнев, возглавлявший засаду, услышал подозрительный шорох в кустарниках.
— Подсвети-ка немножко, — приказал Гребнев ракетчику Шульгину.
Шульгин повесил две ракеты над лесной поляной", — пишет Шилкин.
Советские солдаты разглядели фигуры перебегавших немцев. Красноармейские автоматчики, при которых был станковый пулемет, сразу же открыли огонь по противнику. Солдаты вермахта залегли и полезли обратно в кустарники. Спустя время началось боевое столкновение.
«Одна группа немцев попыталась обойти нашу засаду, но попала под пулеметный огонь соседнего подразделения и была целиком уничтожена. Вражеская вылазка провалилась», — сообщает военкор.
Тем временем на другом участке стрелковый взвод лейтенанта Кривцова атаковал вражеские позиции. В полночь советские стрелки на плотах переправились на западный берег реки и внезапно напали на немецких солдат. Бросая гранаты в траншеи, красноармейцы уничтожили несколько десятков гитлеровцев, а троих пленили. «Выполнив задачу, смельчаки без потерь возвратились в расположение своего подразделения», — подчеркивает Шилкин.