Несуществующий тротуар отремонтируют в Новосибирске

Напомним, 22 февраля 2024 года на улице Технической пенсионер за рулём автомобиля Nissan сбил пешехода. В результате этой аварии пострадал пешеход, 18-летний юноша. С травмами он был госпитализирован в больницу. 22 марта этого года на Технической случилось похожее ДТП, но уже со смертельным исходом. Водитель 1993 года рождения за рулём внедорожника Land Rover, по предварительной информации, сбил мужчину, на вид около 60 лет, который шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался в больнице.