Несуществующий тротуар отремонтируют в Новосибирске

После смертельного ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска власти города пояснили в ответе на запрос Om1.ru Новосибирск, какие меры безопасности предусмотрены для пешеходов на этой улице.
«Администрация Дзержинского района города Новосибирска сообщает, что на большей части улицы Технической отсутствует тротуар», — говорится в письме мэрии.
Далее в ответе следует, что по информации МКУ «УДС» ремонт тротуара на данной улице включён в предварительный план работ на 2025 год. Будет ли проложен тротуар на Технической перед тем, как его начнут ремонтировать, не уточняется.
При этом жители частного сектора в Дзержинском районе пытаются добиться безопасности дороги к отделению почты и магазину, которая идёт по Технической.
«В общественную приёмную мэра города Новосибирска за 2024 год — истекший период 2025 года поступило четыре обращения с жалобами на состояние и безопасность улицы Технической», — уточняется в ответе мэрии.
Напомним, 22 февраля 2024 года на улице Технической пенсионер за рулём автомобиля Nissan сбил пешехода. В результате этой аварии пострадал пешеход, 18-летний юноша. С травмами он был госпитализирован в больницу. 22 марта этого года на Технической случилось похожее ДТП, но уже со смертельным исходом. Водитель 1993 года рождения за рулём внедорожника Land Rover, по предварительной информации, сбил мужчину, на вид около 60 лет, который шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался в больнице.
Ранее жители частного сектора в Дзержинском районе неоднократно высказывались об опасности передвижения для пешеходов по этой улице. Они опасались за своих детей и пожилых соседей, которые вынуждены ходить по улице к единственному отделению почты, магазинам и на остановку. Один из водителей назвал эту улицу «дорогой смерти».