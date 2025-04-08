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Опубликован рейтинг популярных платных дорог в Казахстане

С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане уже совершили более 12 миллионов проездов по платным дорогам, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: КазАвтоЖол

Как отмечает «КазАвтоЖол», эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и ее ключевую роль в экономическом развитии страны.

Ниже приводится рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов (в порядке убывания), а также краткое описание их значимости:

1. Шымкент — граница Узбекистана (1,98 млн).

Крупнейший по загрузке маршрут, обеспечивающий ключевую связь между Казахстаном и Узбекистаном.

2. Алматы — Конаев (1,88 млн).

Важная магистраль для южного региона и туристов, желающих посетить Алматы и горные территории.

3. Шымкент — Тараз (1,2 млн).

Связывает два крупных города юга, облегчая деловые поездки и развитие регионального туризма.

4. Тараз — Кайнар (1,02 млн).

Ключевое звено, сокращающее время в пути и облегчая грузоперевозки.

5. Шымкент — Кызылорда (970 тыс.).

Стратегическое направление, ускоряющее торговлю и поставки товаров.

6. Алматы — Хоргос (929 тыс.).

Важная часть международного коридора с Китаем, стимулирующая приграничную торговлю.

7. Астана — Темиртау (768 тыс.).

Соединяет столицу с промышленным центром, поддерживая рост экономики центрального региона.

8. Конаев — Талдыкорган (712 тыс.).

Обеспечивает деловые связи и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

9. Щучинск — Кокшетау (613 тыс.).

Проходит через туристически привлекательные места, повышая потенциал внутреннего туризма.

10. Астана — Щучинск (609 тыс.).

Связывает столицу с курортной зоной, развивая оздоровительный и спортивный туризм.

11. Астана — Павлодар (481 тыс.).

Ускоряет транспортировку между столицей и промышленным центром на севере.

12. Кокшетау — Петропавловск (361 тыс.).

Улучшает логистику и связи между ключевыми городами севера.

13. Кызылорда — Аральск (260 тыс.).

Важна для жителей Приаралья, повышая доступность отдаленных районов.

14. Павлодар — Семей — Калбатау (225 тыс.).

Крупный коридор для восточного Казахстана, способствующий региональному развитию.

15. Уральск — граница РФ (Самара) (183 тыс.).

Ключевой участок сотрудничества с Россией, стимулирующий торговлю.

16. Павлодар — граница РФ (Омск) (170 тыс.).

Международное направление, укрепляющее экспортно-импортный потенциал.

17. Актобе — граница РФ (Оренбург) (124 тыс.).

Активно используется для грузового и пассажирского сообщения с Россией.

18. Уральск — граница РФ (Саратов) (108 тыс.).

Еще один маршрут, укрепляющий торгово-экономические связи с соседним государством.

19. Костанай — граница РФ (Троицк) (90 тыс.).

Надежный коридор между северным регионом Казахстана и приграничными областями РФ.

20. Бейнеу — Акжигит (граница Узбекистана) (28 тыс.).

Важная магистраль для приграничной торговли и развития приграничных районов.

Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности.

говорится в сообщении дорожников