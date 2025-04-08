Опубликован рейтинг популярных платных дорог в Казахстане

Как отмечает «КазАвтоЖол», эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и ее ключевую роль в экономическом развитии страны.
Ниже приводится рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов (в порядке убывания), а также краткое описание их значимости:
1. Шымкент — граница Узбекистана (1,98 млн).
Крупнейший по загрузке маршрут, обеспечивающий ключевую связь между Казахстаном и Узбекистаном.
2. Алматы — Конаев (1,88 млн).
Важная магистраль для южного региона и туристов, желающих посетить Алматы и горные территории.
3. Шымкент — Тараз (1,2 млн).
Связывает два крупных города юга, облегчая деловые поездки и развитие регионального туризма.
4. Тараз — Кайнар (1,02 млн).
Ключевое звено, сокращающее время в пути и облегчая грузоперевозки.
5. Шымкент — Кызылорда (970 тыс.).
Стратегическое направление, ускоряющее торговлю и поставки товаров.
6. Алматы — Хоргос (929 тыс.).
Важная часть международного коридора с Китаем, стимулирующая приграничную торговлю.
7. Астана — Темиртау (768 тыс.).
Соединяет столицу с промышленным центром, поддерживая рост экономики центрального региона.
8. Конаев — Талдыкорган (712 тыс.).
Обеспечивает деловые связи и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
9. Щучинск — Кокшетау (613 тыс.).
Проходит через туристически привлекательные места, повышая потенциал внутреннего туризма.
10. Астана — Щучинск (609 тыс.).
Связывает столицу с курортной зоной, развивая оздоровительный и спортивный туризм.
11. Астана — Павлодар (481 тыс.).
Ускоряет транспортировку между столицей и промышленным центром на севере.
12. Кокшетау — Петропавловск (361 тыс.).
Улучшает логистику и связи между ключевыми городами севера.
13. Кызылорда — Аральск (260 тыс.).
Важна для жителей Приаралья, повышая доступность отдаленных районов.
14. Павлодар — Семей — Калбатау (225 тыс.).
Крупный коридор для восточного Казахстана, способствующий региональному развитию.
15. Уральск — граница РФ (Самара) (183 тыс.).
Ключевой участок сотрудничества с Россией, стимулирующий торговлю.
16. Павлодар — граница РФ (Омск) (170 тыс.).
Международное направление, укрепляющее экспортно-импортный потенциал.
17. Актобе — граница РФ (Оренбург) (124 тыс.).
Активно используется для грузового и пассажирского сообщения с Россией.
18. Уральск — граница РФ (Саратов) (108 тыс.).
Еще один маршрут, укрепляющий торгово-экономические связи с соседним государством.
19. Костанай — граница РФ (Троицк) (90 тыс.).
Надежный коридор между северным регионом Казахстана и приграничными областями РФ.
20. Бейнеу — Акжигит (граница Узбекистана) (28 тыс.).
Важная магистраль для приграничной торговли и развития приграничных районов.
Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности.