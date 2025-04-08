День стал длиннее, но света все-равно не хватает: Сотни жителей Кишинёва останутся без электричества — публикуем адреса

Ул. Арцарулуй, 6, пер. 1 Кавказ, 6, 25B, пер. 2 Кавказ, 1−9, 2−12, пер. 3 Кавказ, 1−5, 5A, 4−8, К. Негруцци, 1, 3, 3/2, 5, 5/2, 999, 9999, пер. К. Негруцци, 1, Думбрэвий, 1−5, 4−6, пер. Думбрэвий, 3−5, Гэрий, 3, 9−11, Гырлей, 4, 4B, Хрушка, 3A, Ю. Гагарин, 2, пер. Молдовица, 2, 5A, Одесса, 2−8, 12−20, 24−46, 3, 13−19, 23, 29−33, пер. 6 Одесса, 2−6, Заим, 8 — с 08:50 до 13:00.