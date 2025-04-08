День стал длиннее, но света все-равно не хватает: Сотни жителей Кишинёва останутся без электричества — публикуем адреса

В трёх столичных секторах запланированы отключения света.
Поставщик сообщает, что 8 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Ботаника:
Ул. Четатя Албэ, 141, 141/1, 141/2, 141/3, 158, Данте, 3, 7, 9, Мунчешть, 316, 330 — с 13:00 до 17:00.
Буюканы:
Ул. Букурией, ⅓, ⅙, 12A, 14, К. Ешилор, ⅖, Колумна, 170, 174, Месаджер, 26 — с 09:40 до 17:00.
Ул. К. Ешилор, 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12, 69, 999 — с 09:50 до 17:00.
Центр:
Ул. Арцарулуй, 6, пер. 1 Кавказ, 6, 25B, пер. 2 Кавказ, 1−9, 2−12, пер. 3 Кавказ, 1−5, 5A, 4−8, К. Негруцци, 1, 3, 3/2, 5, 5/2, 999, 9999, пер. К. Негруцци, 1, Думбрэвий, 1−5, 4−6, пер. Думбрэвий, 3−5, Гэрий, 3, 9−11, Гырлей, 4, 4B, Хрушка, 3A, Ю. Гагарин, 2, пер. Молдовица, 2, 5A, Одесса, 2−8, 12−20, 24−46, 3, 13−19, 23, 29−33, пер. 6 Одесса, 2−6, Заим, 8 — с 08:50 до 13:00.