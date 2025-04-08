Весенная Находка: показываем атмосферные фото с самого юга России

Конечно, если занудничать, глядя на карту, Находка не самая южная точка России. Этот титул носит остров Фуругельма. Однако это не мешает ей оставаться самым южным городом-портом нашей необъятной Родины.
Весна на побережье приходит раньше, чем на континент, и здесь уже чувствуется аромат свежей зелени, смешиваясь с терпким запахом моря — запахом соли, йода и предвкушения приключений.
Корреспондент «МК во Владивостоке» прошелся по проспектам и улочкам весенней Находки, спустился на пляж и поднялся на сопки, и даже добрался до уникальной китовой деревни. А теперь приглашаем вас на виртуальную прогулку в нашем фоторепортаже.