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Весенная Находка: показываем атмосферные фото с самого юга России

Корреспондент «МК во Владивостоке» прошелся по проспектам и улочкам весенней Находки, спустился на пляж и поднялся на сопки. А теперь, приглашаем в на виртуальную прогулку в нашем фоторепортаже.

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Конечно, если занудничать, глядя на карту, Находка не самая южная точка России. Этот титул носит остров Фуругельма. Однако это не мешает ей оставаться самым южным городом-портом нашей необъятной Родины.

Весна на побережье приходит раньше, чем на континент, и здесь уже чувствуется аромат свежей зелени, смешиваясь с терпким запахом моря — запахом соли, йода и предвкушения приключений.

Корреспондент «МК во Владивостоке» прошелся по проспектам и улочкам весенней Находки, спустился на пляж и поднялся на сопки, и даже добрался до уникальной китовой деревни. А теперь приглашаем вас на виртуальную прогулку в нашем фоторепортаже.