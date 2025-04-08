Весенная Находка: показываем атмосферные фото с самого юга России

Корреспондент «МК во Владивостоке» прошелся по проспектам и улочкам весенней Находки, спустился на пляж и поднялся на сопки, и даже добрался до уникальной китовой деревни. А теперь приглашаем вас на виртуальную прогулку в нашем фоторепортаже.