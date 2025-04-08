В Хабаровском крае начали прием заявок на Международный фестиваль «Анимур»

В прошлом году «Анимур» собрал рекордное количество заявок — 2 300. Свои работы захотели продемонстрировать аниматоры из 102 стран мира. Это сделало фестиваль самым крупным анимационным событием в России. В итоге отбор на конкурс прошли 105 фильмов из 27 стран. Всего гости смогли посмотреть 200 авторских короткометражек и сериалов, 63 из которых были мировыми премьерами. За четыре дня площадки фестиваля посетили 7,5 тысяч зрителей.