В Хабаровском крае начали прием заявок на Международный фестиваль «Анимур»

В Хабаровске с 1 по 4 ноября в шестой раз пройдет Международный фестиваль анимационного кино «Анимур». В его рамках состоится традиционный конкурс фильмов. Прием заявок будет идти с 8 апреля по 30 июня, сообщает дирекция фестиваля.
Напомним, что «Анимур» — это уникальный международный конкурс, который проводится при поддержке правительства Хабаровского края. Задача мероприятия — помочь развитию искусства анимации. Это событие уже стало визитной карточкой региона и с каждым разом привлекает все больше гостей.
В прошлом году «Анимур» собрал рекордное количество заявок — 2 300. Свои работы захотели продемонстрировать аниматоры из 102 стран мира. Это сделало фестиваль самым крупным анимационным событием в России. В итоге отбор на конкурс прошли 105 фильмов из 27 стран. Всего гости смогли посмотреть 200 авторских короткометражек и сериалов, 63 из которых были мировыми премьерами. За четыре дня площадки фестиваля посетили 7,5 тысяч зрителей.
«Мы видим, как на Дальнем Востоке зарождается анимационная индустрия, наша “Фабрика смыслов”. Не так давно здесь начали создаваться анимационные студии и школы, снимать свои проекты. Анимур стал точкой притяжения, маяком для опытных и молодых авторов, студий и зрителей», — отмечает директор фестиваля Александра Дубовская.
В этот раз подать на конкурс можно работы, созданные не раньше 2023 года в России, странах АТР и Юго-Восточной Азии. Картины, выпущенные в других странах, могут быть представлены вне конкурсной программы.
Оценивать анимационные фильмы будут в следующих номинациях:
Гран-при.
Специальный приз жюри.
Специальный приз жюри.
Приз за лучшую режиссуру.
Приз за лучшее художественное решение.
Приз за лучшую анимацию.
Приз за лучшее звуковое решение.
Приз за лучший студенческий фильм.
Приз за лучший сериал.
Приз зрительских симпатий.
Приз оргкомитета фестиваля.