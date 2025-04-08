Разваливающуюся омскую трехэтажку на Энергетиков расселят и снесут

Процесс расселения, который ранее задерживался из-за недостатка финансирования, наконец-то начнется. Власти города неоднократно заявляли о необходимости сноса опасного здания, последний раз комментируя ситуацию в январе 2025 года. Здание уже шестой год признано аварийным. Ранее у горадминистрации не было средств на дорогостоящее мероприятие по расселению, а управляющая компания не могла выполнить ремонт из-за низкой собираемости платежей с 60 комнат. Жильцы даже обращались к главе СУ СК России Александру Бастрыкину.