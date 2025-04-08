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Разваливающуюся омскую трехэтажку на Энергетиков расселят и снесут

Ранее у горадминистрации не было средств на дорогостоящее мероприятие по расселению.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о начале процедуры сноса аварийного трехэтажного дома по улице Энергетиков, 29а. Решение принято на основании судебного решения об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд.

Дом 1958 года постройки, бывшее общежитие, привлек внимание общественности еще в начале 2022 года, когда началось обрушение кирпичной кладки. В декабре 2023 года дом был официально признан аварийным, и было принято решение о его расселении и сносе до конца 2030 года. В доме зарегистрированы 106 жильцов.

Процесс расселения, который ранее задерживался из-за недостатка финансирования, наконец-то начнется. Власти города неоднократно заявляли о необходимости сноса опасного здания, последний раз комментируя ситуацию в январе 2025 года. Здание уже шестой год признано аварийным. Ранее у горадминистрации не было средств на дорогостоящее мероприятие по расселению, а управляющая компания не могла выполнить ремонт из-за низкой собираемости платежей с 60 комнат. Жильцы даже обращались к главе СУ СК России Александру Бастрыкину.