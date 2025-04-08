Антивоенные активисты Отто и Элиза Хампель были казнены 80 лет назад

Большая часть найденных жителями открыток сразу отправлялась в Гестапо. Некоторые делали это из искренней лояльности нацистам. Другие боялись провокации, — что Гестапо само их положило в почтовый ящик и проверяет, донесут ли они. Супруги не использовали никаких шпионских мер предосторожности, вроде маскировки под курьеров и работников ЖКХ, но, несмотря на это, полиции не удавалось их найти. В итоге на них донесла Гертруде Вашке, 64-летняя пенсионерка. В сентябре 1942 года она заметила, как пара оставляла открытку в ее доме 122 на Айзенахерштрассе, и сообщила в гестапо.