Создана модель для изучения развития социальных и транспортных сетей

«В нашей работе мы рассмотрели, как такие сети не только растут, но и сокращаются, и предложили модель, которая учитывает оба процесса одновременно. Это позволило лучше понимать, как реально эволюционируют сложные системы, и в дальнейшем поможет применять эти знания, например, для прогнозирования развития социальных сетей или анализа биологических взаимодействий», — приводятся слова руководителя исследования, заведующего кафедрой теории функций и стохастического анализа СГУ Сергея Сидорова.