Цыганка рассказала об исчезновении запрета на брак с русскими

На свадьбах есть определенные традиции, к примеру, выкуп невесты, но жених должен выкупить с помощью золота. Либо это будут золотые монеты в большом количестве, либо золотые украшения. Также надо получить благословение родителей, жених с невестой при этом встают на ковер, но не обычный, а меховой, такой небольшой коврик. В конце вечера жениха с невестой увозят в дом или отель, ну сейчас, наверное, чаще в отель. ~У них там первая брачная ночь, а потом они возвращаются обратно в ресторан, где все отмечалось, и гостям на подносе показывают простыню с лепестками роз~, чтобы показать, что невеста хранила свою честь до свадьбы. Это такой обязательный ритуал.