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В Иркутской области круглогодичный запрет майнинга продлится до 2031 года

Соответствующее постановление вступило в силу 7 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 7 апреля 2025 года установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) до 15 марта 2031 года. На официальном сайте опубликованных правовых актов сказано, что данное постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомним, ранее в регионе запрет действовали лишь до 15 марта 2025 года, а если быть точнее, то в осенне-зимний отопительный период.

В постановлении также опубликован список, где действует запрет — это Ангарский городской округ, Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск и Зима. Ограничения действуют в Иркутском, Черемховском, Усть-Удинском, Жигаловском, Нижнеудинском и Качугском районах. Помимо этого в перечне оказались Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы.

Отметим, что освободившуюся энергию планируют направить на развитие Приангарья. А именно на реализацию инвестиционных проектов, на строительство социальных объектов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска могут получить призы и премии за участие в экомарафоне.