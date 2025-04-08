В Иркутской области круглогодичный запрет майнинга продлится до 2031 года

В Иркутской области с 7 апреля 2025 года установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) до 15 марта 2031 года. На официальном сайте опубликованных правовых актов сказано, что данное постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомним, ранее в регионе запрет действовали лишь до 15 марта 2025 года, а если быть точнее, то в осенне-зимний отопительный период.