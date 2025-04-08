Автомобилистов Ростовской области предупредили о непогоде

В Ростовской области водителей предупреждают о плохих погодных условиях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По прогнозам синоптиков, утром 8 апреля на юге и востоке области ожидаются сильные дожди с ливнями, грозами и градом. Кроме того, возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. Автоинспекторы призывают водителей к повышенной бдительности. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость и избегать парковки вблизи линий электропередачи.
Пешеходам также следует быть предельно осторожными: не приближаться к незакрепленным конструкциям и старым деревьям. По возможности, лучше переждать непогоду дома.
Ранее стало известно, что 8 апреля под Ростовом перевернулся пассажирский автобус.