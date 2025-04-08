Морпорт Новороссийска привлечен к административной ответственности

В начале апреля сообщалось о приостановке эксплуатации восьмого нефтеналивного причала Новороссийского морпорта на три месяца — до 30 июня. Причиной послужили нарушения технических регламентов, которые касаются обеспечения безопасности морского транспорта, выявленные Ространснадзором в ходе внеплановой проверки с 27 по 31 марта.