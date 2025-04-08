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Морпорт Новороссийска привлечен к административной ответственности

Суд привлек к ответственности морпорт Новороссийска за нарушение условий лицензии.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Ленинский районный суд Новороссийска привлек к административной ответственности Новороссийский морской торговый порт (НМТП) за грубое нарушение условий лицензии. Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел судебной инстанции.

Суд рассмотрел материалы по статье, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением лицензионных требований. По результатам рассмотрения вынесено постановление о назначении административного наказания, конкретная мера ответственности в судебной базе не уточняется.

Согласно законодательству, нарушение этой статьи может повлечь штраф для юридического лица в размере до 200 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В начале апреля сообщалось о приостановке эксплуатации восьмого нефтеналивного причала Новороссийского морпорта на три месяца — до 30 июня. Причиной послужили нарушения технических регламентов, которые касаются обеспечения безопасности морского транспорта, выявленные Ространснадзором в ходе внеплановой проверки с 27 по 31 марта.

Проверку организовали после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре прошлого года и направлена на усиление контроля за выполнением требований по предотвращению загрязнения морской акватории в портах черноморского побережья.

Ранее стало известно, что убыток винодельни экс-губернатора Кубани Ткачева составил 95 млн рублей.