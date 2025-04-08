В 34 территориях Иркутской области ввели туристический налог

Туристический налог ввели в 34 городах и районах Иркутской области. Это платёж, который отправляется владельцами гостиничного бизнеса в доход местного бюджета.
Налоговая ставка составляет 1%, но не менее 100 рублей за каждые сутки проживания в отеле или гостинице. К 2029 году ожидается увеличение ставки до 5%.
— Отчитываться по налогу нужно ежеквартально: декларация представляется не позднее 25 числа следующего за истекшим кварталом месяца, оплата производится не позднее 28 числа, — сообщили в региональном УФНС.