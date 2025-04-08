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В Иркутской области ввели запрет на майнинг

Он будет действовать круглогодично до 2031 года в ряде муниципалитетов Приангарья.

Источник: AP 2024

На юге Иркутской области ввели запрет на майнинг. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Круглогодичный запрет на майнинг будет действовать до середины марта 2031 года на юге Иркутской области.

Под запрет попадают 28 территорий Иркутской области, в том числе Иркутск и район, Ангарск, Шелеховский район, Усолье-Сибирское, Усольский район, а также Саянск, Тулун, Черемхово, Свирск, Зима и другие.

Напомним, что о планах запретить майнинг в Иркутской области было известно ранее.