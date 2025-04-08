В Иркутской области ввели запрет на майнинг

На юге Иркутской области ввели запрет на майнинг. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Круглогодичный запрет на майнинг будет действовать до середины марта 2031 года на юге Иркутской области.
Под запрет попадают 28 территорий Иркутской области, в том числе Иркутск и район, Ангарск, Шелеховский район, Усолье-Сибирское, Усольский район, а также Саянск, Тулун, Черемхово, Свирск, Зима и другие.
Напомним, что о планах запретить майнинг в Иркутской области было известно ранее.