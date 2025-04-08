В РФ впервые устранили редкий порок сердца у взрослого через миниразрез в груди

У пациентки выявили отхождение левой коронарной артерии не от аорты (как в норме), а от ствола легочной артерии, что является редкой врожденной аномалией. Из-за неправильного соединения сосудов сердечная мышца получает не артериальную кровь, насыщенную кислородом, а венозную, что приводит к плохому питанию сердца, развитию ишемии, стенокардии, инфаркта миокарда.