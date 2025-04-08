Вырезали гигантскую опухоль почки: врачи Владивостока провели сложнейшую операцию

Медики Владивостока вырезали 50-летнему пациенту опухоль размером более 20 сантиметров. Она проросла в толстую кишку. Операцию осложнило сопутствующее заболевание — гепатит С, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Операция по удалению огромной опухоли была не только сложной, но и рискованной.
«Мы опасались печеночной недостаточности и кровотечения, учитывая гепатит С. Была проведена необходимая профилактика, и все прошло благополучно», — рассказала Галина Алексеева, заведующая онкоурологическим отделением Городской клинической больницы № 2.
Кроме того, врачи заподозрили у мужчины тромбоз вены. Анализы показали, что опасаться нечего. Операция прошла успешно, опухоль полностью удалили вместе с почкой.
Сейчас пациент восстанавливается.
Недавно мы писали, что во Владивостоке врачи спасли жизнь женщины. Ей вырезали 30-сантиметровую опухоль на яичнике.