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Вырезали гигантскую опухоль почки: врачи Владивостока провели сложнейшую операцию

Хирурги Владивостока вырезали пациенту 20-сантиметровую опухоль почки.

Источник: Комсомольская правда

Медики Владивостока вырезали 50-летнему пациенту опухоль размером более 20 сантиметров. Она проросла в толстую кишку. Операцию осложнило сопутствующее заболевание — гепатит С, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Операция по удалению огромной опухоли была не только сложной, но и рискованной.

«Мы опасались печеночной недостаточности и кровотечения, учитывая гепатит С. Была проведена необходимая профилактика, и все прошло благополучно», — рассказала Галина Алексеева, заведующая онкоурологическим отделением Городской клинической больницы № 2.

Кроме того, врачи заподозрили у мужчины тромбоз вены. Анализы показали, что опасаться нечего. Операция прошла успешно, опухоль полностью удалили вместе с почкой.

Сейчас пациент восстанавливается.

Недавно мы писали, что во Владивостоке врачи спасли жизнь женщины. Ей вырезали 30-сантиметровую опухоль на яичнике.