В Евпатории снизилось давление в сетях водоснабжения из-за аварии

Во вторник, 8 апреля, в связи с коммунальной аварией в Евпатории снизилось давление в сетях водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
Авария произошла на водопроводе на пересечении улиц Вольная и Белогубца. Поэтому в части Евпатории снижено давление в сетях водоснабжения. Руководитель администрации отметил, что сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» занимаются аварийно-восстановительными работами.
Градоначальник добавил, что из-за аварии в школе № 7 сократили уроки. По его словам, питание в этом образовательном учреждении не обеспечивается.
«Детские сады “Аленушка”, “Кузнечик” и “Чиполлино” работают в режиме кратковременного пребывания», — отметил Юрьев.
Чиновник добавил, что в Евпатории обеспечивается подвоз воды.