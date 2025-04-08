Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евпатории снизилось давление в сетях водоснабжения из-за аварии

Юрьев: из-за аварии в Евпатории снизилось давление в сетях водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 8 апреля, в связи с коммунальной аварией в Евпатории снизилось давление в сетях водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.

Авария произошла на водопроводе на пересечении улиц Вольная и Белогубца. Поэтому в части Евпатории снижено давление в сетях водоснабжения. Руководитель администрации отметил, что сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» занимаются аварийно-восстановительными работами.

Градоначальник добавил, что из-за аварии в школе № 7 сократили уроки. По его словам, питание в этом образовательном учреждении не обеспечивается.

«Детские сады “Аленушка”, “Кузнечик” и “Чиполлино” работают в режиме кратковременного пребывания», — отметил Юрьев.

Чиновник добавил, что в Евпатории обеспечивается подвоз воды.